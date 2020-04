De coronacrisis levert de hele wielerwereld problemen op, maar de internationale bond UCI lijkt alleen naar het wegwielrennen voor mannen te kijken. En dat leidt tot teleurstelling in het vrouwenpeloton, waar de klappen misschien nog wel groter zullen zijn.

"Het is frustrerend dat er volledig voorbij de vrouwenkant wordt gekeken, terwijl deze crisis daar zeker zo hard gevoeld zal worden. Dat gevoel leeft bij mij en veel rensters", zegt Iris Slappendel, de oprichter van de internationale vakbond voor rensters The Cyclists' Alliance, in gesprek met NU.nl.

De UCI heeft een streep gezet door alle koersen tot in ieder geval 1 juni. Ook de vrouwen zitten dus met een lege kalender, maar het gaat de afgelopen weken bijna alleen over het wel of niet doorgaan van de Tour de France, een mogelijke verplaatsing van monumenten als Parijs-Roubaix of oplossingen voor de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

"De UCI zegt wel dat het vrouwenwielrennen een speerpunt is, maar in zo'n crisis merk je iets anders", aldus Slappendel. "Dan gaan alle discussies over de Tour en de klassiekers voor mannen en wordt er niet echt gesproken over wat belangrijk is voor het vrouwenwielrennen."

Ook het vrouwenwielrennen ligt nog zeker twee maanden stil. (Foto: Pro Shots)

'Gevoel dat we weinig inspraak hebben'

De oud-renster, die in 2014 Nederlands kampioen op de weg werd, vindt vooral het gebrek aan communicatie vanuit de UCI vervelend. "Wij hebben als vrouwenwielrennen geen echte representatie bij de UCI en daardoor heb je het gevoel dat we weinig inspraak hebben."

The Cyclists' Alliance, in 2017 opgericht om rensters meer een stem te geven, verzond vorige week een brief naar de UCI met de oproep om meer leiderschap te tonen en rensters meer te betrekken in de maatregelen die de bond wil nemen.

"Daar kregen we als antwoord op terug dat ze er bovenop zitten en we ons geen zorgen hoeven te maken, maar dat helpt natuurlijk niet echt", zegt Slappendel.

"De UCI-staf is heel behulpzaam, maar dit is het moment om te laten zien dat wij ook een belangrijk deel van de sport zijn. Ploegleiders van vrouwenteams vertellen me allemaal dat ze nergens bij betrokken worden en dat is natuurlijk een kwalijke zaak."

'Model van wielrennen heel fragiel'

Wielrennen is relatief gevoelig voor de (economische) gevolgen van de pandemie, omdat de teams voor hun inkomsten vooral afhankelijk zijn van enkele sponsors. Veel van die geldschieters zullen in de huidige coronacrisis al snel naar sponsoring kijken om de kosten te drukken.

Zo zei de eigenaar van het Poolse schoenenbedrijf CCC, de hoofdsponsor van een mannenteam (met als kopman Greg Van Avermaet) en een vrouwenteam (met als kopvrouw Marianne Vos), afgelopen vrijdag dat hij overweegt om per direct te stoppen met zijn wielerploegen.

Vrouwenploeg CCC-Liv wil voorlopig niet publiekelijk ingaan op wat dit voor haar toekomst betekent. "Onze hoofdsponsor CCC is helaas hard geraakt door het coronavirus", meldt het team in een verklaring. "We begrijpen dat onze achterban zich afvraagt of er ook gevolgen zijn voor CCC-Liv. Als we daar op dit moment iets over zouden zeggen, zouden we slechts speculeren. Dat willen we uiteraard niet."

Slappendel: "Het model van het wielrennen is heel fragiel en misschien nog wel fragieler voor het vrouwenwielrennen. Ploegen hebben iets minder vet op de botten en werken met kleinere budgetten dan bij de mannen."

"Ik heb niet dé oplossing, maar ik hoop dat er een soort werkgroep komt met alle belanghebbenden van het vrouwenwielrennen en dat die gaat kijken wat nu nodig is om te overleven. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat dit een unieke situatie is, waarbij solidariteit en unieke maatregelen nodig zijn."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.