Mike Teunissen heeft zondag flink afgezien in de virtuele editie van de Ronde van Vlaanderen, maar de 27-jarige Nederlander denkt dat het nieuwe initiatief een goed alternatief is nu alle 'echte' wielerkoersen voorlopig niet door kunnen gaan.

"Ik merk aan de aandacht dat veel mensen toch wel behoefte hadden aan zo'n koers", zegt Teunissen in gesprek met NU.nl. "Het is mooi om op deze manier voor een beetje verlichting te zorgen en kijkers en sponsoren iets leuks te geven."

De Brabander was één van de dertien profrenners die zondagmiddag meededen aan 'DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot'. Op de dag dat eigenlijk de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen had moeten plaatsvinden, reden de profs thuis op de rollenbank virtueel de laatste 32 kilometer van het wielermonument.

De Belg Greg Van Avermaet won de race, terwijl Teunissen op 2 minuten en 38 seconden als negende eindigde. "Ik had het ingeschat op een lastig koersje en dat werd het ook", lacht de renner van Jumbo-Visma.

"Ik vind een uitputtingsslag van 7 uur, met alle tactiek die daarbij hoort, mooier dan een soort tijdrit van drie kwartier, maar voor nu was dit prima. Op basis van de reacties is het goed bekeken, heeft het best veel losgemaakt en heeft dit een meerwaarde. Wat dat betreft was het een geslaagde test."

Een beeld uit de virtuele Ronde van Vlaanderen. (Beeld: Flanders Classics)

'Ook voor sponsors een mooi experiment'

Teunissen weet ook dat veel wielerploegen flink in de problemen kunnen komen door de coronacrisis, omdat sponsors met geldproblemen kampen en er in ieder geval tot 1 juni geen koersen zullen zijn. Zo zei de eigenaar van CCC, de naamgever van de ploeg van Van Avermaet, eerder deze week al dat hij overweegt om per direct te stoppen met zijn team.

"Ik snap dat sponsors zeggen: 'Wij betalen grof geld en krijgen daar nu niks voor terug.' We moeten dus goed kijken hoe we op een andere manier invulling aan het wielrennen kunnen geven. Ook in dat licht was dit een mooi experiment", aldus Teunissen.

"Ik denk niet dat CCC opeens doorgaat met betalen nu Van Avermaet deze race gewonnen heeft, maar voor de exposure is het wel fijn dat er vandaag flink wat mensen hebben gekeken. Dat is het minste wat we kunnen doen voor de sponsors."

'Iedereen nam het heel serieus'

Voor Teunissen was het een leuke afwisseling om zich weer eens voor te bereiden op een wedstrijd. "Het was even wennen, want dat had ik de afgelopen weken ver weggestopt. Ik heb de laatste tijd geleerd te relativeren, want het belangrijkste is natuurlijk dat het zo snel mogelijk weer goed gaat met de wereld."

"Maar toch was het wel fijn om weer even een doel te hebben. En toen ik merkte hoe serieus de anderen deze koers namen, werd ik toch wel een beetje zenuwachtig en heb ik me goed voorbereid."

Teunissen verwacht dat er de komende weken nog meer virtuele koersen georganiseerd zullen worden. "Gezien de positieve reacties is de kans helaas groot dat ik me nog vaker in het zweet moet werken", grapt hij. "Ha, als ze me volgende week vragen voor een virtuele Parijs-Roubaix, ga ik daar nog even goed over nadenken."

