Greg Van Avermaet heeft zondag de eerste digitale versie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Belg was op een hometrainer in zijn huis de beste in 'DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot'.

In de virtuele koers, die live werd uitgezonden op de Belgische televisie, reden dertien renners de laatste 32 kilometer van de Ronde van Vlaanderen, die eigenlijk 267 kilometer lang zou zijn.

'Op de rollen' koersten de profs via het digitale platform Bkool virtueel over de Kruisberg, Oude Kwaremont en Paterberg naar de finish in Oudenaarde.

Van Avermaet, die eerder deze week zei dat hij geen fan is van binnen fietsen, versnelde op de Paterberg, sloeg een gat van zo'n 20 seconden op zijn landgenoten Oliver Naesen, Thomas De Gendt en de Ier Nicolas Roche en hield die marge vast. Naesten eindigde als tweede en Roche als derde.

De 34-jarige Van Avermaet stond al drie keer op het podium van de Ronde van Vlaanderen (tweede in 2014 en 2017, derde in 2015), maar hij heeft de 'echte' Ronde nog nooit gewonnen.

Eigenlijk had zondag de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen buiten op de Vlaamse wegen moeten plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis wordt de koers voor het eerst sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog niet in de lente verreden. De organisatie blijft hoop houden dat het monument dit jaar alsnog verreden kan worden. Voorlopig zijn alle wielerwedstrijden tot 1 juni afgelast.

Zo zat Mike Teunissen thuis op zijn fiets. De enige Nederlandse deelnemer werd negende.

