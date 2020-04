Hoewel er zondag door een virtuele editie nog een soort Ronde van Vlaanderen gehouden wordt, benadrukt CEO Tomas Van den Spiegel van organisator Flanders Classics dat het voor het wielrennen van levensbelang is dat er dit jaar nog 'gewoon' gekoerst wordt.

"Ik denk dat de sector het niet aankan dat we nu al zouden zeggen: we cancellen het wielerjaar 2020 volledig en gaan door naar 2021. Om te overleven moet er dit jaar nog gekoerst worden", zegt Van den Spiegel in het VRT-programma De Zevende Dag.

"De financiële impact zal sowieso groot zijn en het wielrennen is al zo'n fragiel model, zowel voor teams als voor organisatoren. Dat zie je nu ook, want het duurt niet lang voor alles omver valt."

In het wielrennen zijn de grote profploegen voor hun inkomsten vaak voor een groot deel afhankelijk van één of enkele grote sponsors en veel van deze geldschieters komen in de problemen door de coronacrisis. Bovendien ligt al het wielrennen stil tot zeker 1 juni, waardoor ze momenteel een stuk minder waarde halen uit hun sponsoring.

Bij verschillende WorldTour-teams zijn al (vrijwillige) salariskortingen doorgevoerd. Eigenaar Dariusz Milek van het Poolse schoenenbedrijf CCC zei vrijdag zelfs te overwegen om per direct de stekker uit zijn wielerploegen te trekken.

Hoop op Ronde van Vlaanderen later dit jaar

Van den Spiegel verwacht dat zijn organisatie wel zal overleven, ondanks een verlies van zeker 1,5 miljoen euro aan inkomsten zonder Ronde van Vlaanderen op zondag. Hij blijft wel hopen wel dat de grootste koers van Vlaanderen dit jaar nog gereden kan worden.

"Het liefst hervatten we toch zo snel mogelijk de koers, uiteraard als de maatregelen dat toelaten. Iedereen is het er wel over eens dat de Ronde dit jaar nog moet plaatsvinden. We zijn nog vijf à zes maanden verwijderd van een uiterste datum, we moeten dus optimistisch blijven."

Zondagmiddag vanaf 15.30 uur zullen dertien profrenners, onder wie de Nederlander Mike Teunissen, vanuit hun huis al meedoen aan een digitale Ronde van Vlaanderen. In 'DeRonde2020 - een koers vanuit hun kot' rijden ze de laatste 32 kilometer van het monument op een hometrainer.

