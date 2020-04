John Degenkolb benadrukt dat de Tour de France dit jaar moet doorgaan, anders worden de problemen in het wielrennen nog veel groter. Door de uitbraak van het coronavirus lijkt de kans dat de Ronde van Frankrijk komende zomer verreden wordt klein en dus vindt de Duitser dat er snel een nieuwe datum in 2020 moet worden vastgelegd.

"Mijn wens is dat de Tour in 2020 doorgaat, op wat voor manier dan ook", aldus Degenkolb, die rijdt voor de Belgische formatie Lotto Soudal.

"Het doorgaan van de Tour is essentieel voor onze ploeg om te kunnen overleven. We hebben al vrijwillig afstand gedaan van onze salarissen. Het hangt nu van de sponsoren af. Maar 70 tot 80 procent van alle sponsorinkomsten is in de Tour te verdienen."

Volgens de 31-jarige Degenkolb, die de Tour al zes keer reed, maken meer renners en ploegen zich grote zorgen. "Ik heb lange tijd voor het huidige Team Sunweb gereden. En Sunweb verdient zijn geld met vakanties. Ik kan me niet voorstellen dat daarmee op dit moment veel geld verdiend wordt. In het slechtste geval moeten veel team stoppen omdat er geen geld meer binnenkomt van sponsors."

In 2018 won John Degenkolb een Tour-etappe. (Foto: Pro Shots)

'Grote problemen met 'salamipolitiek"

Tour-organisator ASO hoopt nog altijd dat het evenement van 27 juni tot en met 19 juli kan doorgaan, hoewel het dodental in Frankrijk door het coronavirus nog altijd snel oploopt.

Degenkolb ziet een Tour op de oorspronkelijke data er niet meer van komen en vindt dat de ASO en de Franse overheid nu snel duidelijkheid moeten geven.

"Ik heb grote problemen met de 'salamipolitiek' van dit moment. Steeds wordt er weer een plakje maatregelen toegevoegd. Je kunt beter voor een langere termijn kiezen. Dan kun je ook al data gaan vastleggen voor wedstrijden later in het jaar."

"Kies bijvoorbeeld nu al voor een Tour in september. Zo krijgt iedereen perspectief en kunnen wij wielrenners weer ergens naartoe gaan leven."

