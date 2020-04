De Poolse wielerploeg CCC gaat flink bezuinigen om te kunnen blijven bestaan. Een groot deel van de stafleden is ontslagen, terwijl het salaris van de renners drastisch is verlaagd.

De maatregelen houden direct verband met de coronacrisis, aangezien er al weken niet wordt gekoerst en het er niet naar uitziet dat daar snel verandering in komt. Daarom is besloten een groot deel van de staf te ontslaan. Slechts een klein deel kan aanblijven, meldt de WorldTour-ploeg op de website.

Teambaas Jim Ochowicz spreekt van een pijnlijk proces binnen de ploeg, waarvoor bij de vrouwen onder anderen Marianne Vos rijdt en bij de mannen onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin en Matteo Trentin onder contract staan.

"De crisis heeft een grote impact op onze sponsor CCC", zegt Ochowicz. "Net als alle andere teams komt er momenteel geen geld binnen vanwege een onvoorziene afname in het sponsorgeld. Om budget te hebben om weer te kunnen koersen - zodra dat mag - hebben we een groot deel van de staf moeten laten gaan. Hopelijk kunnen we een groot deel van hen op termijn weer aannemen."

Eigenaar overweegt te stoppen

Eigenaar Dariusz Milek van het bedrijf zei eerder op vrijdag al te overwegen per direct de stekker uit de ploeg te trekken. "We hebben een contract dat ons verplicht voor dit jaar en voor het volgende, maar het bedrijf moet en wil zich tegen lage kosten terugtrekken, omdat de fietsers simpelweg geen diensten verlenen", zei Milek in gesprek met Poolse media.

Omdat er niet gekoerst wordt, kan het bedrijf de verwachte advertentie-inkomsten vergeten. "We hebben geen 265 wedstrijddagen bij Eurosport meer. Het heeft dus geen zin om in deze sponsoring te investeren, omdat we er geen baat bij hebben."

De internationale wielerbond UCI trof woensdag extra maatregelen vanwege de coronacrisis. De wielerunie gelastte alle koersen af die in mei zouden worden verreden, waaronder het Critérium du Dauphiné in Frankrijk.

