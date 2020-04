Het Poolse bedrijf CCC wil de stekker uit de wielerploeg trekken vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Volgens eigenaar Dariusz Milek moet het bedrijf de sponsoring noodgedwongen staken.

CCC is sinds 2019 actief als WorldTour-ploeg in het wielrennen en heeft nog een contract voor dit en volgend jaar, maar het bedrijf zal moeten bezuinigen vanwege de coronacrisis.

"We hebben een contract dat ons verplicht voor dit jaar en voor het volgende, maar het bedrijf moet en wil zich tegen lage kosten terugtrekken, omdat de fietsers simpelweg geen diensten verlenen", zegt Milek in gesprek met Poolse media.

Omdat er niet gekoerst wordt, kan het bedrijf de verwachte advertentie-inkomsten vergeten. "We hebben geen 265 wedstrijddagen bij Eurosport meer. Het heeft dus geen zin om in deze sponsoring te investeren, omdat we er geen baat bij hebben."

De mededeling van Milek is mogelijk slecht nieuws voor bijvoorbeeld Marianne Vos. Zij maakt deel uit van de vrouwenploeg CCC-Liv. Bij de mannen koersen onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin en Matteo Trentin voor CCC.

De internationale wielerbond UCI trof woensdag extra maatregelen vanwege de coronacrisis. De wielerunie gelastte alle koersen af die in mei zouden worden verreden, waaronder het Critérium du Dauphiné in Frankrijk.

