De Ronde van Zwitserland gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus, zo heeft de organisatie vrijdag besloten. De WorldTour-koers stond van 6 tot en met 14 juni gepland.

"De autoriteiten hebben de wedstrijd nog niet verboden. Maar we denken dat dit de juiste beslissing is, omdat we nu zekerheid kunnen bieden aan de deelnemers, de fans en onze partners", schrijft de organisatie in een officiële verklaring.

Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de Ronde van Zwitserland niet kan doorgaan. De meerdaagse koers werd vorig jaar gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal, die een maand later ook de Tour de France op zijn naam schreef.

In tegenstelling tot een aantal andere koersen, zoals enkele voorjaarsklassiekers, wordt de Ronde van Zwitserland niet uitgesteld maar definitief geschrapt. Volgens de organisatie is het logistiek en financieel onmogelijk om een andere datum te vinden.

De Ronde van Zwitserland geldt naast het Criterium du Dauphiné als een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. De Ronde van Frankrijk staat gepland van 27 juni tot en met 19 juli en gaat vooralsnog door.

Het Criterium du Dauphiné moet op zoek naar een nieuwe datum, omdat de internationale wielerunie UCI heeft besloten alle koersen tot 1 juni te schrappen. Die meerdaagse wielerwedstrijd in Frankrijk stond van 31 mei tot en met 7 juni op het programma.

