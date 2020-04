Jumbo-Visma-renners Mike Teunissen en Wout van Aert zijn twee van de dertien profs die zondag aan de start staan van de digitale Ronde van Vlaanderen. Op hometrainers rijden zij een wedstrijd op het parcours van de voorjaarsklassieker die door het coronavirus niet kan doorgaan.

In 'DeRonde2020 – een koers vanuit hun kot' rijden de dertien renners de laatste 32 kilometer van de Ronde van Vlaanderen. De digitale wedstrijd wordt live uitgezonden op de Belgische televisie.

De organisatie maakte vrijdag het deelnemersveld bekend. Teunissen, die vorig jaar de eerste etappe in de Tour de France won en zo de eerste Nederlandse geletruidrager sinds 1990 werd, is de enige Nederlander. Ook zijn Belgische ploeggenoot Van Aert wist vorig jaar een Tour-etappe te winnen.

Het deelnemersveld bestaat verder uit Zdenek Stybar, Yves Lampaert, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Thomas De Gendt, Tim Wellens (Lotto Soudal), Michael Matthews, Nicholas Roche (Team Sunweb), Greg Van Avermaet (CCC), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Oiliver Naesen (AG2R) en Alberto Bettiol (Education First), de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar.

In de digitale koers rijden de renners over de Kruisberg, Oude Kwaremont en Paterberg naar de finish in Oudenaarde. De wedstrijd begint zondag om 15.30 uur.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om een beeld te krijgen hoe de digitale Ronde van Vlaanderen eruit zal zien.