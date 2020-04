Tour-baas Christian Prudhomme ziet niets in het idee om de Ronde van Frankrijk dit jaar zonder publiek af te werken. Die suggestie werd onlangs gedaan door de Franse minister van sport Roxana Maracineanu.

"Eén ding is zeker: er komt geen Tour achter gesloten deuren", zei Prudhomme woensdag tegen Sports Auvergne. De Tour-baas vertelde verder dat hij uiterlijk 15 mei een beslissing verwacht en dat uitstel naar een latere periode in het jaar onderzocht wordt.

De Tour de France staat gepland van 27 juni tot en met 19 juli en organisator ASO hoopt nog altijd dat het evenement op die data kan doorgaan. De internationale wielerbond UCI schrapte onlangs alle koersen tot 1 juni.

"Ik heb maar één wens en dat is dat de Tour door kan gaan, maar uiteraard hangt dat af van de pandemie", zei Prudhomme. "In het begrip 'Tour de France' is 'France' het belangrijkste woord. De gezondheidssituatie in ons land is belangrijker dan de Tour."

"Als we de Tour zouden moeten schrappen, dan zou dat een catastrofe zijn voor ons land. En dat wil natuurlijk niemand", aldus Prudhomme.

Sinds de eerste editie in 1903 werd de Tour alleen rondom de wereldoorlogen (1915-1918 en 1940-1946) niet georganiseerd. De Tour van dit jaar moet de 107e editie worden van de grootste wielerkoers ter wereld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.