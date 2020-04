Alle medewerkers van Astana, onder wie de renners en de staf, krijgen voorlopig niet meer hun volledige salaris uitbetaald. De Kazachse wielerformatie heeft besloten om vanaf deze maand 30 procent van hun loon in te houden vanwege de coronacrisis.

Astana voelde zich genoodzaakt om in te grijpen nu de inkomsten teruglopen. Pas als er weer groen licht wordt gegeven voor wielerwedstrijden, komt de maatregel te vervallen en krijgen alle medewerkers weer hun volledige salaris uitbetaald.

"Dit zijn zware tijden voor de wielerwereld en ons team", zegt teammanager Alexander Vinokourov in een verklaring tegen Cyclingnews. "We zullen ermee moeten omgaan totdat deze crisis voorbij is, maar dit is natuurlijk verre van een ideale situatie. Iedereen in de organisatie moet salaris inleveren, want we moeten dit met z'n allen doen en iedereen is even belangrijk."

Alle voorjaarsklassiekers zijn dit jaar afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus en het is nog maar de vraag of de grote rondes wel door kunnen gaan. De Giro d'Italia is al uitgesteld en het is nog niet duidelijk wat er met de Tour de France gaat gebeuren, die nu van 27 juni tot en met 19 juli op het programma staat.

Astana, de ploeg van onder anderen Jakob Fuglsang en Miguel Ángel López, is niet de eerste WorldTour-ploeg die in salarissen snijdt om te bezuinigen. De werknemers van Lotto Soudal leverden vorige week vrijwillig een deel van hun salaris in.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.