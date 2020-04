Richard Plugge vindt het onbegrijpelijk dat de internationale wielerunie dinsdag het programma voor de WK bekend heeft gemaakt, terwijl de hele wielerkalender op losse schroeven staat door de uitbraak van het coronavirus. Volgens de directeur van Jumbo-Visma had de UCI pas op de plaats moeten maken.

"Het is de vraag of we dit jaar überhaupt nog gaan koersen en daarom wordt er nu gekeken naar de invulling van de kalender. Maar voordat er iets is besproken, pikt de UCI alvast een plekje in", zei een boze Plugge dinsdag bij het programma Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

"De UCI is de leider van onze sport en dit getuigt van slecht leiderschap. Het is een ongelooflijk slecht signaal naar de rest van de wielerwereld. De UCI denkt er niet aan om andere noodlijdende organisaties te helpen, maar claimt een plekje."

Door de verschuivingen op de kalender was de verwachting dat de UCI concessies zou doen aan de WK in Zwitserland. In plaats daarvan maakte de bond dinsdag bekend vast te houden aan de voorgenomen data (20 tot en met 27 september), waardoor veel renners twee weekenden in actie moeten komen.

'We krijgen onze handen vol'

Het toernooi begint op 20 september met de individuele tijdrit bij de mannen en eindigt een week later met de wegrace. Hoewel de WK al enige tijd gepland staat, vindt dat Plugge de UCI zich veel bescheidener had moeten opstellen tegenover de klassiekers die dit voorjaar niet door kunnen gaan.

"David Lappartient (UCI-baas, red.) wil graag dat een klassieker als de Ronde van Vlaanderen alsnog verreden kan worden. Maar als je dat echt meent, dan moet je er ook voor zorgen dat je dat eerste weekend van de WK vrijhoudt", benadrukte hij.

"We krijgen onze handen al vol om een aantal wedstrijden toe te voegen aan de kalender. Lappartient heeft het altijd over the cycling family. Denk dan mee met je familie hoe je deze kalender eventueel kunt verbeteren."

Door de uitbraak van het coronavirus werden onder meer de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race afgelast, terwijl de Giro d'Italia is uitgesteld. Het is nog onduidelijk wat er met de Tour de France (27 juni-19 juli) gaat gebeuren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.