De Giro d'Italia wordt, als de Tour de France gewoon doorgaat, mogelijk in augustus ingehaald. Dat zegt Renato Di Rocco, voorzitter van de Italiaanse wielerbond, in gesprek met Spazio Ciclismo.

"Het is een puzzel die noodzakelijkerwijs veel geduld en wijsheid vereist, aangezien er weinig ruimte beschikbaar is", zegt Di Rocco, die ook vicevoorzitter van internationale wielerbond UCI is, over het reconstrueren van de wielerkalender.

Door de uitbraak van het coronavirus werden naast de Giro d'Italia, die op 9 mei zou beginnen, ook alle grote voorjaarsklassiekers afgelast. Onder meer de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen werden van de kalender gehaald.

Het is ook zeer de vraag of de Tour op 27 juni kan beginnen. Mocht dat lukken, dan zou het een optie zijn om de Giro in augustus af te werken, waardoor in dat geval de Vuelta a España (14 augustus tot 6 september) moet worden verzet.

Di Rocco houdt er rekening mee dat renners een maand de tijd nodig hebben om op krachten te komen, aangezien de meeste sporters op dit moment nog niet volledig kunnen trainen. "Daarom zou het prettig zijn als de kleinere rittenkoersen al eerder kunnen beginnen, maar dat zullen we moeten afwachten."

De UCI liet eerder al weten bij de invulling van de kalender voorrang te geven aan de drie grote rondes (Tour, Giro en Vuelta) en de vijf wielermonumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije).

