De internationale wielerunie UCI is druk bezig met het samenstellen van een nieuwe kalender. De bond overweegt het seizoen te verlengen, maar wil dit ook weer niet te lang doortrekken.

"Het moet wel binnen de perken van het gezond verstand blijven", vertelt UCI-voorzitter David Lappartient zaterdag in een videoboodschap op Facebook. "We zoeken naar de beste oplossingen, al is momenteel onmogelijk om een nieuwe datum te geven voor het hervatten van het seizoen."

Door de uitbraak van het coronavirus moesten alle grote voorjaarsklassiekers worden afgelast. Onder meer de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en de Giro d'Italia werden van de kalender gehaald. Ook is het zeer twijfelachtig of de Tour de France kan doorgaan.

Al deze grote koersen worden mogelijk naar het najaar verplaatst, maar Lappartient beseft dat de UCI voor een moeilijke taak staat. "Eenvoudig is het niet. Ik praat met de teams, de organisatoren en natuurlijk de renners."

De internationale wielerbond wil op de kalender wel voorrang geven aan de drie grote rondes (Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España) en de vijf wielermonumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije).

"In de eerste plaats willen we de grootste schatten van onze sport beschermen. Op de weg zijn dat de grote rondes en de monumenten", laat Lappartient weten. "We zullen ervoor zorgen dat we voor het einde van het seizoen een solide kalender hebben en de passie voor het wielrennen opnieuw kunnen ontdekken."

