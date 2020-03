Mathieu van der Poel staat ook aan de start van de klassiekers als die in het najaar alsnog worden verreden. De alleskunner geeft de wegwedstrijden de voorkeur boven het nieuwe seizoen in het veldrijden.

"Ik hoop nog steeds dat ik dit jaar de klassiekers kan rijden", zegt Van der Poel zaterdag tegen La Dernière Heure in een dubbelinterview met Tom Boonen. "Ik ben er klaar voor om ze te verkiezen boven het volgende veldritseizoen, maar ik zou niet degene willen zijn die ze opnieuw moet inplannen."

Door de uitbraak van het coronavirus werden alle voorjaarsklassiekers van de kalender gehaald. Milaan-San Remo was het eerste wielermonument dat werd afgelast, waarna er ook een streep werd gezet door de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Ook de Amstel Gold Race, die Van der Poel vorig jaar won, werd geschrapt.

Het is nog onduidelijk of de voorjaarsklassiekers later dit jaar wel kunnen worden afgewerkt. De organisatoren van de verschillende koersen hopen nog een nieuwe datum te vinden en kijken daarvoor naar een plek op de najaarskalender.

'Kans om mentaal weer op adem te komen'

De 25-jarige Van der Poel had zich normaal gesproken voorbereid op de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Daarna had hij zich gericht op de mountainbikewedstrijd bij de Olympische Spelen in Tokio, maar dat evenement werd met een jaar uitgesteld.

De kopman van Alpecin-Fenix heeft er moeite mee dat hij zich nu niet op bepaalde wedstrijden kan concentreren. "Eigenlijk leeft een renner altijd een beetje in quarantaine", stelt hij. "Ik ben gewend aan dit ritme, maar ik mis de doelen en de wedstrijden het meest."

Desondanks ziet Van der Poel ook een voordeel in de huidige situatie. "De afgelopen jaren ben ik van doel naar doel gegaan. Deze gedwongen pauze is een kans om op mentaal vlak weer een beetje op adem te komen", besluit hij.

