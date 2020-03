Julian Alaphilippe ziet het niet bepaald zitten om de Tour de France zonder publiek af te werken. Met dat idee kwam Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, eerder deze week.

"Een Tour zonder publiek zou bizar zijn. Ik wil er niet eens over nadenken", zegt Alaphilippe tegenover Franse media. "Het zou zeker niet geweldig zijn, want het publiek maakt deel uit van de Tour. Als het moet, dan doen we het. Maar ik beeld me liever in dat het virus verdwijnt en de Tour met publiek wordt verreden."

Het is zeer twijfelachtig of de Tour, die van 27 juni tot en met 19 juli op de kalender staat, kan doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus, dat ook in Frankrijk hard heeft toegeslagen. Organisator ASO voert gesprekken met de Franse regering over de mogelijkheden, waarop Maracineanu liet weten een Tour zonder publiek niet uit te sluiten.

De 27-jarige Alaphilippe, die vorig jaar lange tijd de gele trui droeg en vijfde werd in het eindklassement, hinkt wel op twee gedachten. Hij ziet een Tour zonder publiek niet zitten, maar hij realiseert zich tegelijkertijd dat iedereen blij zou zijn als de Franse wielerronde toch door kan gaan.

"Een Tour zonder publiek zou niet dezelfde koers zijn", stelt de Fransman. "Maar als het toch door kan gaan, dan denk ik dat iedereen alsnog blij is. Het blijft iets bijzonders, waar ik niet te veel over na wil denken."

Alaphilippe beseft dat het lastig is om over de Tour te praten, terwijl het onduidelijk is wanneer er weer wielerwedstrijden plaatsvinden. "Ik heb UCI-voorzitter David Lappartient aan de telefoon gehad en ze proberen een datum vast te stellen waarop we het racen kunnen hervatten", besluit de renner van Deceuninck-Quick-Step.

