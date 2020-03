Philippe Gilbert vreest voor afgelasting van de Tour de France vanwege het coronavirus. De Belgische toprenner van Lotto Soudal denkt dat er in dat geval zware financiële klappen vallen in het wielrennen.

"Veel sponsors zijn alleen voor de Tour in het koersmilieu. Voor een Poolse of Amerikaanse sponsor betekent het winnen van de Ronde van Vlaanderen zelfs niks", zegt Gilbert zaterdag tegen Sporza.

De Fransen willen er alles aan doen om de Tour door te laten gaan. Minister van Sport Roxana Maracineanu sloot woensdag zelfs niet uit dat de grootste wedstrijd van het jaar zonder publiek zal plaatsvinden.

"Voor elke sponsor is de Tour belangrijk. De reclame door bijvoorbeeld een ontsnapping in de Tour is enorm groot, maar over een ontsnapping in een klassieker spreekt niemand", aldus Gilbert.

'Moet straks eigen geld steken in fietswinkel'

Het wielrennen ligt inmiddels twee weken stil. De wedstrijden die voor 1 juni op het programma stonden, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de Giro d'Italia, zijn al geschrapt, waardoor de renners ook de komende tijd amper inkomsten genereren.

"Ik heb een kleine fietswinkel in Monaco. De inkomsten zijn op dit moment nul, maar de kosten blijven. Nog vijf dagen en dan moet ik eigen geld in mijn winkel steken. Er wachten ons nog moeilijke momenten."

Lotto Soudal maakte eerder op zaterdag nog bekend dat Gilbert en zijn 26 ploeggenoten een deel van hun salaris inleveren zolang er niet gekoerst kan worden. Die beslissing kwam volgens het team unaniem en zonder enige discussie tot stand.

