Alle 27 renners van Lotto Soudal leveren een deel van hun salaris in zolang er niet gekoerst kan worden vanwege de coronapandemie. Ook het management en andere werknemers van de Belgische wielerploeg gaan akkoord met een tijdelijk lager loon.

"Deze beslissing kwam tot stand zonder enige discussie en in unanimiteit", schrijft de Belgische ploeg in een verklaring. "Het was voor iedereen duidelijk dat bijzondere omstandigheden bijzondere teamacties vereisen."

Door een deel van hun loon af te staan willen de renners vooral solidair zijn met 25 werknemers van het team die tijdelijk werkloos zijn geworden. Monteurs, soigneurs, fysiotherapeuten en buschauffeurs zijn uit dienst in de periode dat er geen wedstrijden zijn vanwege de coronacrisis.

Lotto Soudal maakt met die maatregel gebruik van wetgeving die Belgische bedrijven in crisistijd in staat stelt om de personeelskosten te reduceren, zonder dat mensen hun baan verliezen. Binnen een maand zitten in België op deze manier al ruim een miljoen mensen tijdelijk zonder salaris.

Brian van Goethem is de enige Nederlandse renner van Lotto Soudal. Zijn bekendste ploeggenoten zijn Philippe Gilbert, Caleb Ewan, John Degenkolb, Thomas De Gendt en Tim Wellens.

