De organisatie achter de start van de Vuelta a España in Nederland heeft voorlopig nog de hoop dat de Spaanse wielerronde zoals gepland op 14 augustus kan beginnen in Utrecht.

"We houden hoop dat het doorgaat en gaan ook gewoon door met de voorbereidingen", zegt een woordvoerder van projectorganisator La Vuelta Holanda vrijdag tegen NU.nl.

"Maar ook wij moeten natuurlijk afwachten wat er gebeurt met de coronacrisis. We staan constant in contact met Spanje en zijn ook afhankelijk van wat er daar gaat gebeuren. Wat dat betreft is het ook voor ons wachten op duidelijkheid."

De wielerkalender is volledig in de war geschopt door de zorgen om het coronavirus. Vrijwel alle koersen in april en mei zijn afgelast of uitgesteld. Daarbij zitten ook grote wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Giro d'Italia.

De Vuelta is pas aan het eind van de zomer (14 augustus-6 september), waardoor er meer ruimte is om voorlopig nog geen beslissing te nemen over het wel of niet doorgaan van de koers.

"De omstandigheden zijn volledig veranderd, maar het hele team van de Vuelta werkt met het idee dat de race zal doorgaan zoals gepland", zei koersdirecteur Javier Guillén deze week tegen het Spaanse persbureau EFE.

58 Video Parcours van eerste drie Vuleta-etappes 2020 door Nederland

'Bereiden ons voor op verschillende scenario's'

Voorlopig is het eerst afwachten wat er gebeurt met de Tour de France. De grootste wielerrace ter wereld, die gehouden moet worden van 27 juni tot en met 19 juli, is nog niet geschrapt. Tour-organisator ASO is ook het bedrijf achter de Vuelta.

"De ASO zal eerst een beslissing moeten nemen over de Tour", zegt de woordvoerder van La Vuelta Holanda. "Het is lastig, want er spelen zoveel factoren mee."

"Wij zijn ondertussen natuurlijk wel bezig met het schetsen van verschillende scenario's, bijvoorbeeld wat het zou betekenen als de Vuelta niet doorgaat of uitgesteld wordt. We bereiden ons op alles voor, maar vooralsnog hopen we dat het doorgaat."

Volgens de planning begint de Vuelta met een ploegentijdrit in Utrecht, een tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht en een derde rit die start en finish in Breda heeft.

