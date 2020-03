De kans is groot dat Remco Evenepoel pas volgend jaar zijn debuut in een grote wielerronde maakt. Het toptalent focust zich na het uitstellen van de Giro d'Italia en de Olympische Spelen volledig op de WK wielrennen en laat de Tour de France en de Vuelta a España waarschijnlijk schieten.

"Het zou niet slim zijn om mijn debuut te maken in de lastigste rittenkoers van het jaar", doelt de twintigjarige Evenepoel donderdag bij Sporza op de Tour. "De Vuelta? Heel misschien, maar eerder niet, want dan moet dat passen in functie van het WK, mijn grote doel in het najaar."

Evenepoel was van plan om dit jaar in de Giro zijn debuut te maken in een grote ronde, maar de Italiaanse koers werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Een ander doel was de olympische wegwedstrijd in Tokio, maar de Spelen werden afgelopen maandag met een jaar uitgesteld. Hij richt zich daarom op de WK, die van 20 tot en met 27 september op het programma staat in het Zwitserse Martigny.

"Door het wegvallen van de Giro en Spelen is het WK nu meer dan ooit mijn prioriteit", vertelt de Belg, die vorig jaar achter Rohan Dennis tweede werd in de WK-tijdrit. "Ik moet aan mijn herstel denken, want ik kan nooit 100 procent zijn op het WK als ik eerst de Vuelta heb gereden. Kijk naar Primoz Roglic: hij won de Vuelta, maar was op het WK minder."

Begin dit jaar maakte Evenepoel indruk door zowel de Ronde van San Juan als de Ronde van de Algarve te winnen. Door de coronacrisis kan hij momenteel net als de meeste andere renners niet meer dan alleen trainen. Desondanks is hij blij dat hij in ieder geval nog de weg op kan in België.

"Ik probeer niet ziek te worden en doe mijn best. In de voormiddag ga ik trainen en daarnaast probeer ik zoals iedereen zo veel mogelijk binnen te blijven. Ik ben allang blij dat ik nog buiten kan trainen. Veel van mijn ploeggenoten kunnen dat niet doen in het buitenland. Moest het hier zijn zoals in Frankrijk of Italië, dan zou ik gek worden", besluit de renner van Deceuninck-Quick-Step.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort