Sportief directeur Merijn Zeeman van Team Jumbo-Visma ziet weinig in het idee van Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, om de Tour de France zonder publiek af te werken. Wel komt de Noord-Hollander met een ander voorstel.

"Een Tour zonder mensen langs de kant is onvoorstelbaar", zegt Zeeman donderdag tegen Sporza. "Maar een Tour zonder startdorp of tribunes is misschien mogelijk. Vanuit sportief oogpunt is dat geen bezwaar. Of het realistisch is, kunnen we nu niet beoordelen. Het is aan de autoriteiten om dat te bepalen."

Het doorgaan van de Tour, die van 27 juni tot en met 19 juli op de kalender staat, is zeer twijfelachtig door de uitbraak van het coronavirus, dat ook in Frankrijk hard heeft toegeslagen. Organisator ASO is in gesprek met de Franse regering over de mogelijkheden, waarop Maracineanu woensdag een Tour zonder publiek niet uitsloot.

Eerder deze maand ging Parijs-Nice tijdens de uitbraak van het coronavirus in Europa 'gewoon' door, maar Jumbo-Visma trok zich vanwege de gezondheidsrisico's terug voor die Franse koers. Zeeman denkt niet dat zijn ploeg hetzelfde besluit hoeft te nemen voor de Tour.

"Ik ga ervan uit dat de UCI en de ASO hebben geleerd van de fout om Parijs-Nice door te laten gaan", aldus de directeur. "Wij willen graag meedoen als de Tour verreden wordt, maar dan geldt hetzelfde als voor Parijs-Nice. We willen bepaalde garanties en antwoorden op 'wat als-vragen'."

Zeeman vindt dat renners wel voldoende tijd moeten krijgen om zich te kunnen voorbereiden op de 'La Grande Boucle'. "Er moet in ieder geval een periode zijn van zeker zes weken waarin iedereen buiten kan trainen. Anders is er geen level playing field en dat vind ik wel belangrijk."

