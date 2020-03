Fernando Gaviria is donderdag ontslagen uit het ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Colombiaan zat wekenlang in quarantaine, omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Gaviria deed eind februari met zijn ploeg UAE Emirates mee aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De WorldTour-koers werd met twee ritten ingekort, omdat twee Italiaanse stafleden besmet waren met het COVID-19-virus.

Later bleek dat meerdere renners met hen in aanraking waren gekomen. Alle wielerploegen moesten in het hotel blijven om getest te worden en mochten pas vertrekken als duidelijk was dat ze niet besmet waren met het virus.

Gaviria bevestigde op 12 maart dat hij een van de renners is die het coronavirus wél onder de leden heeft. De meervoudig ritwinnaar in de Tour de France en de Giro d'Italia werd sindsdien behandeld in het ziekenhuis, dat hij na twee weken dus heeft verlaten.

"De laatste tests waren negatief, dus de doktoren hebben me laten gaan", schrijft Gaviria op Instagram. "Ik wil het team in het ziekenhuis bedanken voor hun geweldige werk en betrokkenheid. Nu hoop ik snel terug naar huis te gaan. Hopelijk is deze situatie snel voorbij en wordt alles weer normaal."

Het is nog niet bekend wanneer Gaviria zijn rentree zal maken in het peloton. De wielerwedstrijden van de komende tijd zijn allemaal afgelast vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Als de Tour de France wel gewoon doorgaat, zal Gaviria daar aan de start verschijnen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.