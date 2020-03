De Franse minister van sport Roxana Maracineanu sluit niet uit dat de Tour de France komende zomer 'achter gesloten deuren' verreden zal worden. Het is een van de scenario's waar momenteel naar wordt gekeken.

Het doorgaan van de Tour de France is zeer twijfelachtig door de uitbraak van het coronavirus, dat ook in Frankrijk hard heeft toegeslagen. La Grande Boucle staat gepland voor 27 juni tot en met 19 juli.

Organisator ASO is in gesprek met de Franse regering om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. "Alle scenario's worden bestudeerd", zegt Maracineanu tegen de omroep France Bleu. "Het is nog te vroeg om te zeggen welke kant het uit gaat."

Volgens de oud-zwemster wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijkheid om de ronde af te werken zonder publiek. Normaal gesproken staan er jaarlijks in totaal tien tot twaalf miljoen mensen langs de kant van de weg om de renners aan te moedigen.

"Het economische model van de Tour de France is niet gebaseerd op kaartverkoop, maar op tv-rechten en andere media-uitzendingen. In deze periode begrijpt iedereen het voordeel van thuisblijven en de koers via de tv volgen, in plaats van langs de kant van de weg. Dat is nou niet zo'n zware straf."

In Frankrijk is nog tot zeker het eind van de maand een lockdown van kracht. Mensen mogen alleen de straat op met speciale documenten; anders riskeren zij een boete.

