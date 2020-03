De Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door. De organisatie maakte woensdag bekend dat er vanwege het coronavirus voor het eerst een streep gaat door de Limburgse wielerklassieker. Wel ligt er een verzoek om de koers later in 2020 te verrijden.

Naast de Amstel Gold Race schrapte de internationale wielerunie UCI woensdag ook de Scheldeprijs (8 april) en Brabantse Pijl (15 april). Tot eind april zal er sowieso niet gekoerst worden, meldde de UCI.

Dinsdag werd al bekend dat een aantal andere voorjaarsklassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april), niet doorgaan. De Amstel Gold Race stond gepland op 19 april en ook de toerversie met vijftienduizend deelnemers van een dag eerder gaat niet door.

"De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race-weekend werkzaam is, staan altijd voorop", zei koersdirecteur Leo van Vliet woensdag bij de bekendmaking van het nieuws. "Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer."

Van Vliet betreurt de afgelasting, maar ziet geen andere optie. "De organisatie van de Amstel Gold Race werkt een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken."

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de Amstel Gold Race. (Foto: Pro Shots)

Lastig om nog ruimte te vinden in wielerkalender

Omdat de Amstel Gold Race in 1966 voor het eerst verreden werd, is het pas de eerste keer dat het evenement niet doorgaat. Andere voorjaarsklassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, werden eerder geschrapt vanwege de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog.

Doordat de organisatie van de Amstel Gold Race meteen bij de UCI een officieel verzoek heeft ingediend om later in het jaar alsnog te rijden, bestaat er een kans dat er nog een editie komt in 2020. Maar het wordt door de vele afgelastingen lastig om ruimte te vinden in de wielerkalender.

Vorig jaar werd de Amstel Gold Race gewonnen door Mathieu van der Poel, die de eerste Nederlandse winnaar was sinds Erik Dekker in 2001.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.