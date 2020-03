De Ronde van Baskenland en de Ronde van Romandië zullen dit jaar niet doorgaan. De organisaties van de meerdaagse WorldTour-koersen hebben hun wedstrijd maandag afgelast vanwege het coronavirus.

De Ronde van Baskenland zou van 6 tot en met 11 april worden gehouden en stond al enige tijd op losse schroeven. Spanje staat in de top vijf van landen met de meeste besmettingen met het COVID-19-virus wereldwijd.

De 74e editie van de Ronde van Romandië stond gepland van 28 april tot en met 3 mei. Vorig jaar ging de eindzege naar Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic.

In de wielerwereld is er nog niet één lijn voor het wel of niet doorgaan van races of een bepaalde datum tot wanneer alle koersen in ieder geval zijn afgelast.

UCI roept op tot afgelasting van koersen in risicogebied

De internationale wielerunie UCI riep zondag wel op om "alle koersen die worden gehouden in landen die volgens de gezondheidsorganisatie WHO risicogebied zijn, af te gelasten".

Er staat al een streep door grote koersen als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en Gent-Wevelgem, terwijl de voor mei geplande Giro d'Italia op zoek is naar een nieuwe datum.

Achter de grote klassiekers in april - de Ronde van Vlaanderen (5 april), Parijs-Roubaix (12 april), de Amstel Gold Race (19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april) - staat een groot vraagteken.

