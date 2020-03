Mathieu van der Poel vindt het lastig om om te gaan met het feit dat het niet duidelijk is wanneer hij weer kan koersen. Veel wielerwedstrijden zijn voor de komende tijd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Het is allemaal bang afwachten. Dat is het allermoeilijkste: die totale onzekerheid. Het enige wat ik nog weet, is dat ik morgen op mijn fiets zal zitten en uren zal volmaken… Maar waarom? Waarvoor? Weet jij het?", vraagt Van der Poel zich zaterdag hardop af in gesprek met Het Nieuwsblad.

Van der Poel zou zich normaal gesproken op dit moment voorbereiden op de Vlaamse voorjaarsklassiekers deze maand, maar die werden donderdag allemaal geschrapt. De Ronde van Vlaanderen op 5 april gaat vooralsnog wel door, maar waarschijnlijk gaat ook daar nog een streep door.

"Het zou wel heel straf zijn mochten we die nog rijden. Maar dat is het net: wat is dan wél de eerste wedstrijd? Roubaix? De Waalse klassiekers? Mocht het zo zijn, dan zal ik daar zeker alles op zetten. Ik geef het voorjaar voorlopig nog niet helemaal op", aldus Van der Poel.

'Uiteindelijk is het maar koers'

Van der Poel was de afgelopen week, nadat hij hersteld was van een griepje, op hoogtestage in Spanje, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix besloot donderdag een dag eerder dan gepland terug te vliegen naar België omdat het geen enkel risico wilde nemen met het oog op het coronavirus.

"In zekere zin zou het beter zijn dat ze ons zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zeggen dat er geen enkele voorjaarskoers meer gereden wordt. Dan kunnen we nu met z'n allen beginnen te rusten en weer opbouwen richting de zomer bijvoorbeeld", vertelt Van der Poel.

"Natuurlijk zijn al die afgelastingen een enorme tegenvaller, maar uiteindelijk is het maar koers. Er zijn momenteel grotere problemen in de wereld. Die afgelastingen zijn jammer, maar als renner kan je er toch niets aan doen. Dus probeer ik mij er ook niet te druk om te maken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.