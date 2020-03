Maximilian Schachmann vindt dat hij met zijn eindzege in Parijs-Nice het ongelijk van zijn criticasters heeft bewezen. De renner van BORA-hansgrohe behield zaterdag in de slotrit van de Franse rittenkoers zijn leidende positie in het algemeen klassement.

"Mensen hebben er altijd aan getwijfeld of ik wel een goede klassementsrenner kan zijn. Nu heb ik een van de meest prestigieuze wielerkoersen van een week gewonnen", zei een trotse Schachmann na de door Nairo Quintana gewonnen zevende etappe.

De 26-jarige Duitser won afgelopen zondag de eerste rit van Parijs-Nice en werd daarna niet meer uit de leiderstrui gereden. In de slotrit van zaterdag - Parijs-Nice werd met een etappe ingekort vanwege het coronavirus - werd het nog wel even spannend.

Op de slotklim naar Valdeblore La Colmiane (16,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3) deed Tiesj Benoot met een aanval in de slotfase nog een moedige poging om Schachmann uit het geel te rijden, maar de Belg pakte te weinig tijd terug om de eindzege weg te kapen.

Maximilian Schachmann is moegestreden na de laatste etappe. (Foto: Pro Shots)

'Dit is grootste overwinning uit mijn carrière'

Uiteindelijk hield Schachmann een marge van achttien seconden over ten opzichte van Benoot en 59 seconden op nummer drie Sergio Higuita. "Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste 3 kilometer voelden als een wandeling door de hel, maar nu ben ik in de hemel", zei een opgeluchte Schachmann.

"Het was heel erg zwaar, maar het is elk beetje pijn in mijn benen meer dan waard. Dit is het vierde jaar van mijn profcarrière en direct mijn grootste overwinning in mijn loopbaan tot nu toe. Dat voelt echt geweldig."

Schachmann is de eerste Duitser sinds Tony Martin in 2011 die Parijs-Nice op zijn naam schrijft. De nationaal kampioen op de weg won ook al eens een etappe in de Giro d'Italia en eindigde vorig jaar in de top vijf van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.