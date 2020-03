Wielrenner Ramon Sinkeldam vindt niet dat er adequaat werd gehandeld in de tien dagen dat hij vastzat in een hotel in Abu Dhabi omdat er bij andere ploegen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten positief getest werd op het coronavirus.

Twee weken geleden moesten alle renners, waaronder dus Sinkeldam, opeens worden getest op het coronavirus omdat twee Italianen die betrokken waren bij de koers besmet waren. De laatste twee etappes van de Ronde van de VAE werden meteen geschrapt en iedereen moest in quarantaine in het hotel.

"Het duurde anderhalve dag voordat de uitslag van de test er was. Maar hij was negatief. Dus niet lang daarna liep ik met mijn koffertje naar de lobby om te vertrekken naar het vliegveld. Werd mijn koffer ineens afgepakt en werd ik teruggestuurd naar mijn kamer. Bijna alle ploegen en de organisatie gingen naar huis. Maar wij moesten blijven. Niemand vertelde ons waarom. Het was totale chaos", zegt Sinkeldam zaterdag tegen het AD.

"Mijn Italiaanse ploeggenoot Jacopo Guarnieri was de bus ingelopen, die vertrok naar het vliegveld en ontsnapte op die manier. Miles Scotson lag in een ziekenhuis in Dubai. Hij was een paar dagen eerder ziek geworden. Maar écht ziek. Het liep er aan alle kanten uit bij hem. Wij zeiden keer op keer: hém moet je testen op corona. Dat gebeurde niet. Toen hij zich wat beter voelde mocht hij naar huis. Zonder te zijn getest."

'Ze zouden de politie bellen als we zouden weggaan'

Sinkeldam en de overgebleven ploeggenoten moesten dus anderhalve dag in hun hotelkamer blijven zitten. Dat kwam ook omdat er in de tussentijd meer positieve gevallen waren van het coronavirus, want een week later bleek dat nog eens zes personen het COVID-19-virus onder de leden hadden.

"De eerste dag, toen er nog geen uitslag was, mochten we nog de kamer af. Lagen we aan het zwembad of zaten we in de gym. Daarna werden die etages afgesloten. Ze zouden de politie bellen als we onze kamer zouden verlaten. We mochten wel naar de kamer naast die van ons, waar de ploegleiding zat. Met mondkappen op en tien keer handen wassen", aldus Sinkeldam.

"We zijn precies één avond gefrustreerd geweest, na de tweede test. Die was weer negatief, maar we mochten nog steeds niet naar huis, ook al hadden ze iets anders beloofd. Toen zijn we over de gang van kamer naar kamer gesneakt om de minibars leeg te roven. Die avond hebben we echt veel gedronken. Zelfs Arnaud, die drinkt normaal geen druppel."

