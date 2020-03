Maximilian Schachmann heeft zaterdag de 78e editie van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De renner van BORA-hansgrohe behield zijn leiderstrui in de laatste etappe. Het dagsucces was voor Nairo Quintana.

De 26-jarige Schachmann hield genoeg marge tijdens de slotetappe met finish bergop. De winnaar van de eerste etappe hield in het klassement Tiesj Benoot en Sergio Higuita achter zich en volgt Egan Bernal op als winnaar van Parijs-Nice.

Dagwinnaar Quintana reed op 3,5 kilometer van de meet weg bij het groepje met favorieten, passeerde niet veel later met Thomas De Gendt de laatste vluchter en kwam solo over de meet.

Parijs-Nice zou normaal gesproken zondag afgesloten worden met een heuveletappe van 113,5 kilometer met start en finish in Nice, maar de organisatie besloot vrijdagochtend die etappe te schrappen vanwege het coronavirus.

De Franse rittenkoers is voorlopig de laatste WorldTour-wedstrijd die werd verreden. Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus zijn alle grote koersen tot in ieder geval eind maart afgelast.

Slotklim levert vuurwerk op

Zonder wereldkampioen Mads Pedersen, die gehoor gaf aan een oproep van de Deense overheid om vanwege het coronavirus terug te keren naar het thuisland, begonnen de 92 overgebleven renners aan de bergetappe naar Valdeblore La Colmiane over 166,5 kilometer.

De vlucht van de dag werd gevormd door Julian Alaphilippe, Thomas De Gendt, Alberto Bettiol, Anthony Perez, Nicolas Edet en Aurélien Paret-Peintre. Zij kregen maximaal drie minuten voorsprong van het peloton.

Op de slotklim naar Valdeblore La Colmiane (16,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3) bleef van de koplopers alleen De Gendt over. De Belg leek de ritzege te gaan pakken, maar werd 3 kilometer voor de streep alsnog ingehaald door Quintana, die naar de winst soleerde.

Benoot deed met een aanval in de slotfase nog een uiterste poging om Schachmann uit het geel te rijden, maar de BORA-renner hield achttien seconden over voor zijn eerste eindzege in Parijs-Nice.