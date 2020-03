Mads Pedersen heeft zaterdag alsnog Parijs-Nice verlaten. De wereldkampioen uit Denemarken geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Deense overheid om vanwege het coronavirus terug te keren naar het thuisland.

"We hebben altijd gezegd dat we de beslissingen van de autoriteiten zouden respecteren. Dat doe ik dan ook", zegt de 24-jarige Pedersen in een verklaring van zijn ploeg Trek-Segafredo.

"Denemarken heeft zijn burgers gevraagd om zo snel mogelijk weer naar huis te komen. In overleg met de ploeg heb ik dan ook besloten om dat te doen en niet meer te starten vandaag."

Pedersen vindt het wel jammer dat hij zijn ploeggenoten moet verlaten. "Ik hoop wel dat we voor wat afleiding voor de mensen hebben gezorgd door hier de voorbije week te fietsen."

De 92 overgebleven renners in Parijs-Nice rijden zaterdag de laatste etappe. De organisatie besloot vrijdag om de slotetappe van zondag te schrappen vanwege het COVID-19-virus. Dat besluit kwam enkele uren nadat Bahrain McLaren zich terugtrok.

De Franse rittenkoers wordt daarom zaterdag afgesloten met een bergetappe van Nice naar Valdeblore La Colmiane over 166,5 kilometer. Maximilian Schachmann draagt de leiderstrui.

