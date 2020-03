Terwijl de hele sportwereld zo goed als stilligt, wordt er in Parijs-Nice zaterdag nog wel gereden. Team Sunweb-ploegleider Marc Reef maakt zich geen zorgen over de situatie, hoewel het coronavirus ook Frankrijk in zijn greep houdt.

"Als ploeg volgen we de lijn van de overheid en de organisatie", laat Reef vrijdag na de zesde rit van Parijs-Nice weten aan het AD. De organisatie besloot de WorldTour-koers eerder op de dag met één etappe in te korten, waardoor zaterdag de slotrit op het programma staat.

In tegenstelling tot Sunweb kozen onder meer Jumbo-Visma en Team INEOS ervoor om niet mee te doen aan Parijs-Nice. "Die keuze hebben wij niet gemaakt. Renners hadden de vrije keuze, maar niemand van ons voelt zich bang of onveilig", vertelt Reef.

De Nederlander zag Tiesj Benoot vrijdag de tweede ritzege voor zijn ploeg in Parijs-Nice boeken. Woensdag was Søren Kragh Andersen in een individuele tijdrit goed voor de eerste overwinning van Sunweb in de Franse rittenkoers.

Tiesj Benoot soleerde naar de winst in de zesde etappe. (Foto: Getty Images)

'Wrang dat succes geen vervolg krijgt'

Reef is dan ook teleurgesteld dat het wielerseizoen na Parijs-Nice voorlopig stil zal liggen. "Het is compleet logisch dat de volksgezondheid vooropstaat, maar het is ook dubbel als je puur naar onze prestaties hier kijkt. Met deze ploeg hebben we hard gewerkt om nu goed te zijn. Het is mooi dat het er nu uitkomt, maar wrang dat het geen vervolg krijgt."

Benoot klom dankzij zijn ritzege naar de tweede plaats in het klassement en moet op de slotdag 36 seconden goedmaken op leider Maximilian Schachmann. De Belg baalt ervan dat de laatste etappe is geschrapt.

"Met de benen die ik had, is het jammer dat de wedstrijd niet tot Nice doorgaat", aldus Benoot. "Toch ben ik blij dat ik deze etappe kon winnen. Morgen hoop ik zo door te kunnen gaan."