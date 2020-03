Niccolò Bonifazio heeft donderdag de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Italiaan was in een spectaculaire finale de snelste sprinter, nadat de eenzame vluchter Jan Tratnik pas in de laatste 100 meter werd bijgehaald.

De 26-jarige Bonifazio zette de concurrentie met een machtige versnelling op meerdere fietslengtes in La Côte-Saint-André.

De renner van Total Direct Energie klopte Iván García Cortina, Peter Sagan en Nacer Bouhanni. Cees Bol was op de zestiende plek de beste Nederlander.

Maximilian Schachmann behield de gele leiderstrui. De komende dagen volgen nog drie bergetappes in de Franse WorldTour-koers.

Uitslag etappe 5 Parijs-Nice 1. Niccolò Bonifazio (Ita)

2. Iván García Cortina (Spa)

3. Peter Sagan (Slw)

4. Nacer Bouhanni (Fra)

5. Hugo Hofstetter (Fra)

6. Andrea Pasqualon (Ita)

7. John Degenkolb (Dui)

8. Elia Viviani (Ita)

9. Bryan Coquard (Fra)

10. Marc Sarreau (Fra)

Tratnik voltooit huzarenstukje bijna

Het kwartet Ryan Mullen, Alexis Gougeard, Anthony Turgis en Tratnik pakte in de langste etappe van deze editie van Parijs-Nice (Gannat-La Côte-Saint-André over 227 kilometer) een voorsprong van ruim zeven minuten op het peloton.

De vluchters bleken taai, met Tratnik voorop. De tijdrijder uit Slovenië had met 1 kilometer te gaan in zijn eentje nog een voorsprong van een kleine tien seconden en hij leek zijn huzarenstukje even te gaan voltooien.

Op het allerlaatste moment, op zo'n 60 meter van de streep, werd Tratnik pas overvleugeld door Bonifazio, die zijn jump perfect timede en zijn tweede ritzege in een WorldTour-koers boekte. Vier jaar geleden won hij al een etappe in de Ronde van Polen.