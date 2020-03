Søren Kragh Andersen van Team Sunweb heeft woensdag op imponerende wijze de tijdrit in Parijs-Nice gewonnen. De Deen was met een scherpe tijd net sneller dan klassementsleider Maximilian Schachmann, die zijn positie in het klassement verstevigde.

Kragh Andersen legde de ruim vijftien kilometer met start en finish in Saint-Amand-Montrond af in 18 minuten en 51 seconden. Schachmann kwam als enige in de buurt van die tijd (18.57) en heeft de gele trui nu steviger om zijn schouders.

In het klassement heeft de voor BORA-hansgrohe koersende Duitser nu 58 tellen voorsprong op Kragh Andersen, die naar de tweede plek steeg. Plaats drie is in handen van Schachmanns ploeggenoot Felix Grossschartner (+1.01).

De 25-jarige Kragh Andersen was een klasse apart in de heuvelachtige tijdrit. De nummer drie van Omloop Het Nieuwsblad van eerder dit jaar versnelde vooral in het tweede deel flink.

Schachmann, die als klassementsleider als laatste startte, kwam het dichtst in de buurt van de toptijd. Kragh Andersens landgenoot Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) completeerde de top drie van de dag; hij gaf twaalf tellen toe op de snelste tijd.

Donderdag opnieuw pittige rit

Donderdag legt het peloton in de vijfde etappe van Parijs-Nice 227 kilometer af tussen Gannat en La Côte-Saint-André, met drie beklimmingen van de derde en één van de tweede categorie.

Parijs-Nice, waar vanwege het coronavirus geen publiek welkom is bij de start en finish én veel topploegen ontbreken, duurt tot en met zondag.