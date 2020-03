Mathieu van der Poel zal over twee weken niet starten in de Ronde van Catalonië. Het wedstrijdprogramma van de 25-jarige renner is verder nog niet helemaal zeker.

Van der Poel is momenteel met zijn ploeg Alpecin-Fenix op trainingskamp in Spanje. Daar kan hij weer voluit trainen, nadat hij door ziekte onder meer Omloop Het Nieuwsblad van eind vorige maand moest overslaan.

"Het gaat redelijk met Mathieu", zegt teammanager Christoph Roodhooft dinsdag tegen WielerFlits. "Hij is nog niet helemaal in topvorm, maar dat is niet meer dan logisch. Mathieu is een volle week ziek geweest, dan ben je wat minder. Maar dat is geen ramp. Het is nog een paar weken tot de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix."

Door zijn ziekte en door de uitbraak van het coronavirus moet het programma van Van der Poel richting de grote voorjaarsklassiekers op de schop. Hij kiest er samen met zijn ploeg voor om toch niet te starten in de Ronde van Catalonië (23-30 maart), terwijl de Italiaanse klassiekers Strade Bianche (7 maart) en Milaan-San Remo (21 maart) zijn afgelast.

Alpecin-Fenix heeft volgende week startrecht in Nokere Koerse (woensdag), de GP de Denain (donderdag) en de Bredene Koksijde Classic (vrijdag). De Ronde van Vlaanderen staat gepland voor 5 april en Parijs-Roubaix is op 12 april, al leidt het coronavirus ook bij die koersen tot onzekerheid.

Overigens is het ook nog onduidelijk of de Ronde van Catalonië doorgang kan vinden, aangezien de Spaanse regering heeft besloten dat alle sportevenementen in het land in ieder geval de komende twee weken zonder publiek moeten worden afgewerkt.