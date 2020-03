Iván García Cortina heeft dinsdag de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 24-jarige Spanjaard klopte Peter Sagan in een chaotische massasprint. Cees Bol eindigde als vierde.

In de slotkilometer veroorzaakte de Fransman Hugo Hofstetter een valpartij met de Ierse topsprinter Sam Bennett als grootste slachtoffer. García Cortina zat ervoor en rekende met duidelijk verschil af met Sagan, Andrea Pasqualon, Bol en Nacer Bouhanni.

De jonge renner van Bahrain-McLaren boekte zijn tweede ritzege in een WorldTour-koers. Vorig jaar was hij de beste in de vijfde etappe van de Ronde van Californië.

De Duitser Maximilian Schachmann behield de gele leiderstrui. De 26-jarige Duitser verdedigt woensdag in de vierde etappe, een glooiende tijdrit van 15,1 kilometer met start en finish in Saint-Amand-Montrond, een voorsprong van dertien seconden op de Italiaan Giacomo Nizzolo, die tweede staat in het klassement.

Eenzame vluchter rijdt bijna 200 kilometer op kop

Tom Devriendt reed in de regen bijna 200 kilometer alleen aan de leiding in de etappe van 212,5 kilometer van Châlette-sur-Loing naar La Châtre.

De Belg van Circus Wanty Gobert pakte een voorsprong van negen minuten, maar zijn eenzame poging was kansloos. Met nog 25 kilometer te gaan werd hij teruggepakt door de grote groep, waar de gemiddelde snelheid mede door tegenwind lang niet boven de 35 kilometer per uur kwam.

In volle finale was er een grote valpartij met onder anderen Niki Terpstra en de Franse sprinter Bryan Coquard, een lekke band voor BORA-hansgrohe-troef Pascal Ackermann en een harde schuiver van Bennett in de laatste 500 meter.

Het zorgde voor een chaotische massasprint, met nog maar zo'n veertig renners in de eerste groep. Bol werd goed gebracht door zijn teamgenoot Michael Matthews, maar de Nederlander had geen kracht meer over voor een sterke sprint. García Cortina had dat wel en boekte zijn eerste zege van 2020.