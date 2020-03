De Italiaan Giacomo Nizzolo heeft maandag de tweede etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. Door de harde wind was het net als zondag een spectaculaire waaierrit in Frankrijk.

De 31-jarige Nizzolo was na een rit van 166,5 kilometer van Chevreuse naar Chalette-sur-Loing de snelste van een voorste groep van elf. De Duitser Pascal Ackermann eindigde als tweede en de Belg Jasper Stuyven werd derde.

Geletruidrager Maximilian Schachmann zat samen met drie ploegmaten van BORA-hansgrohe in de goede waaier. Het Duitse team kon de overtalsituatie niet in een ritzege voor Ackermann omzetten, maar Schachmann deed wel goede zaken in het klassement.

De Duitse klimmer heeft nu een voorsprong van vijftien seconden op de nummer twee Nizzolo. De Colombiaan Sergio Higuita (vierde op 23 seconden) en de Italiaan Vincenzo Nibali (negende op 28 seconden) maakten een flinke sprong in het klassement.

Julian Alaphilippe en Nairo Quintana waren de grote verliezers. Zijn verloren door pech meer dan een minuut.

Top tien klassement Parijs-Nice 1. Maximilian Schachmann

2. Giacomo Nizzolo +15 seconden

3. Jasper Stuyven +21 seconden

4. Sergio Higuita +23 seconden

5. Nils Politt +25 seconden

6. Mads Würtz Schmidt +25 seconden

7. Felix Grossschartner +28 seconden

8. Krists Neilands +28 seconden

9. Vincenzo Nibali +28 seconden

10. Tiesj Benoot +38 seconden

Trek en BORA domineren in waaiers

Op 30 kilometer van de streep ontbrandde de koers echt toen er in het open land ten zuiden van Parijs waaiers ontstonden. Alaphilippe (lekke band) en Quintana (valpartij) hoorden bij de vele renners die op achterstand raakten.

Het viel niet meer stil vooraan, waardoor de eerste groep steeds verder uitdunde. Trek-Segafredo (met wereldkampioen Mads Pedersen, Nibail en Stuyven) en BORA-hansgrohe (met Schachmann, Peter Sagan, Ackermann en Felix Grossschartner) waren de dominante ploegen in de voorste waaier van twaalf renners.

NTT-sprinter Nizzolo had geen steun van een ploeggenoot, maar hij wist wel zijn tweede zege van 2020 te boeken.

Tijdens de tweede etappe werd bekend dat er vanwege het coronavirus bij de start en finish van de resterende ritten geen publiek meer aanwezig zijn. Dat is een gevolg van het besluit van het Franse ministerie van Volksgezondheid dat bij sportevenementen nog maximaal duizend toeschouwers aanwezig mogen zijn.