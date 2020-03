Warren Barguil is zondag uit Parijs-Nice gezet. De Fransman van Team Arkea Samsic is door de organisatie bestraft voor stayeren achter een ploegleiderswagen in de openingsetappe.

De 28-jarige Barguil kwam met nog zo'n zestig kilometer te gaan samen met onder anderen landgenoot Romain Bardet ten val. In een poging om terug in het peloton te komen, kreeg hij ruim een kwartier hulp van een auto en dat is tegen de regels.

Barguil, viervoudig ritwinnaar in een grote ronde, was bezig aan zijn eerste WorldTour-koers van het jaar. Eerder reed hij in zijn vaderland Frankrijk de kleinere koersen Tour de la Provence, Faun Ardèche Classic en Royal Bernard Drome Classic.

In Parijs-Nice is een flink aantal topploegen absent. Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-SCOTT, Team INEOS, Astana en UAE Team Emirates laten de 'Koers naar de Zon' schieten vanwege het coronavirus. Hun afwezigheid betekent dat er twee extra procontinentale ploegen meedoen en dat per formatie plek is voor acht in plaats van zeven renners.

De openingsetappe werd zondag gewonnen door de Duitser Maximilian Schachmann van BORA-hansgrohe, die afrekende met zijn medevluchters. De koers duurt tot en met zondag.