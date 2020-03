Maximilian Schachmann heeft zondag de openingsetappe in Parijs-Nice gewonnen. De Duitser kwam als eerste over de meet na een spectaculaire waaieretappe in de veelbesproken Franse rittenkoers.

Schachmann sloot op 3 kilometer van de finish met Dylan Teuns aan bij koplopers Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot, en zegevierde in de sprint. Teuns werd tweede, Benoot derde. Cees Bol won vijftien tellen daarachter de sprint van de achtervolgende groep en veroverde daarmee de witte trui als beste jongere.

De 'Koers naar de Zon' begon zonder de WorldTour-teams Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-SCOTT, Team INEOS, Astana en UAE Team Emirates, die vanwege het coronavirus besloten om niet naar Frankrijk af te reizen. Ter compensatie startten er twee extra procontinentale ploegen en mochten alle teams acht in plaats van zeven renners opstellen.

De harde wind ten westen van Parijs zorgde voor spektakel in de rit van 151 kilometer met start en finish in Plaisir. De Fransen Romain Combaud en Jonathan Hivert reden vanuit de start weg, maar nadat het tempo flink werd verhoogd en het peloton in drie waaiers uiteengevallen was, werd het duo met nog 70 kilometer te gaan al teruggepakt.

Een waaier tijdens de eerste etappe van Parijs-Nice. (Foto: Getty Images)

Bardet en Barguil slachtoffers bij valpartij

De renners zaten op dat moment allemaal weer bij elkaar, maar dat veranderde door een valpartij bij een rotonde, waarbij de Franse toppers Romain Bardet en Warren Barguil de grootste slachtoffers waren. Er ontstonden opnieuw waaiers en Thibaut Pinot, Alaphilippe, Nairo Quintana en Sunweb-renners Bol, Nikias Arndt, Benoot en Søren Kragh Andersen zaten in de eerste groep van zestien.

Op 30 kilometer van de streep sprongen Alaphilippe en Benoot weg op een ongecategoriseerde heuvel. Ze namen een maximale voorsprong van 41 seconden op de achtervolgende groep. 3 kilometer voor het einde sloten Schachmann en Teuns aan, waarna Schachmann de sterkste van de vier bleek.

Parijs-Nice duurt tot en met zondag. Woensdag staat een individuele tijdrit over 15,5 kilometer op het programma. Zaterdag, in de voorlaatste etappe, finishen de renners op de Valdeblore La Colmiane, een col van de eerste categorie.