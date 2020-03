Ramon Sinkeldam mag na tien dagen in quarantaine vanwege het coronavirus naar huis. De Nederlandse renner heeft zondagochtend van de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten te horen gekregen dat hij de emiraat mag verlaten met zijn Franse ploeg Groupama-FDJ.

Sinkeldam testte voor de derde keer negatief op het COVID-19-virus, laat zijn werkgever weten via Twitter. Alle twaalf renners en stafleden van de formatie mogen naar huis. Ook alle mensen van het Franse Cofidis en het Russische Gazprom zijn vrijgesteld door de landelijke autoriteiten.

Sinkeldam moest in zijn hotel in de hoofdstad Abu Dhabi blijven sinds de uitbraak van het coronavirus in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op 27 februari. Nadat twee mensen van een van de deelnemende ploegen besmet bleken te zijn met het virus besloot de organisatie de twee resterende etappes van de WorldTour-koers te schrappen.

Sindsdien moesten alle renners en stafleden in hun hotelkamer blijven in afwachting van de uitkomst van de tests die bij hen werden afgenomen. Dinsdag bleek dat nog eens zes mensen uit de wielerkaravaan het coronavirus hadden opgelopen. Het is onduidelijk of het om renners of stafleden gaat.

Jumbo-Visma mocht al eerder naar huis

Groupama-FDJ was een van de laatste ploegen die nog in quarantaine zat in Abu Dhabi. Vorige week zondag kreeg het Nederlandse Jumbo-Visma toestemming om het land te verlaten. Het is niet bekend of UAE Emirates ook zijn hotel mag verlaten.

Adam Yates werd uitgeroepen tot winnaar van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Engelsman van Mitchelton-SCOTT ging op het moment van de afgelasting aan de leiding in het algemeen klassement. Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma won de vierde rit na een massasprint.

