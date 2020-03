Jumbo-Visma zal zondag ook niet van start gaan in Parijs-Nice. De Nederlandse wielerploeg wil geen risico's nemen vanwege het coronavirus.

"Dit doet pijn en is teleurstellend", zegt teambaas Richard Plugge vrijdag op de site van Jumbo-Visma. "Maar dit is het beste besluit dat we nu kunnen nemen. Als management hebben we de verantwoordelijkheid om alle risico's zorgvuldig af te wegen. Die zijn nu te groot."

De formatie van onder anderen Primoz Roglic en Wout van Aert meldde donderdag al dat ze vanwege het COVID-19-virus niet naar Italië zou afreizen voor Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Die Italiaanse WorldTour-koersen werden vrijdag afgelast. Organisator RCS Sport hoopt nog wel een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijden.

Parijs-Nice gaat wel gewoon door

Parijs-Nice is voorlopig een van de weinige grote wielerraces die wel doorgaan in maart. De achtdaagse etappekoers is traditioneel samen met de Tirreno de belangrijkste voorbereidingswedstrijd op het klassieke voorjaar.

Naast Jumbo-Visma zullen ook CCC, Movistar, Mitchelton-SCOTT, Team INEOS, Astana en UAE Team Emirates niet starten in de 'Koers naar de Zon'.

Organisator ASO had donderdag al besloten om twee extra teams (B&B Hotels-Vital Concept en Circus-Wanty Gobert) uit te nodigen en acht in plaats van zeven renners per ploeg toe te staan.

