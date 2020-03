Chris Froome heeft in een emotioneel bericht op sociale media gereageerd op het overlijden van Team INEOS-ploegleider Nicolas Portal. De Fransman bezweek dinsdag op veertigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Portal was erbij tijdens zes van de zeven eindzeges van Froome in een grote ronde: de Tour de France van 2013, 2015, 2016 en 2017, de Giro d'Italia van 2018 en de Vuelta a España van 2017.

"Ik ben sprakeloos sinds ik het nieuws hoorde. Nico was een geweldige vriend, vader en echtgenoot en ik denk dat mensen niet beseffen welke belangrijke rol hij speelde in ons succes van de afgelopen jaren", schrijft de 34-jarige Froome.

"Hij is onvervangbaar en het is moeilijk voor te stellen hoe het vanaf nu zal zijn. Hij was er voor me tijdens moeilijke periodes, steunde me als ik aan mezelf twijfelde en moedigde me aan tot alle successen."

Froome is vastberaden om Portal te eren. "Hij laat een fenomenale erfenis achter. Ik rijd vanaf nu voor hem en zal er alles aan doen om hem te eren met alles wat hij me geleerd heeft."

Onlangs maakte Froome in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn rentree na lang blessureleed. De Brit reed zijn eerste koers sinds juni vorig jaar en mikt dit seizoen op zijn vijfde Tour-zege.

Chris Froome en Nicolas Portal tijdens de Tour de France van 2017. Team INEOS heette toen nog Team Sky. (Foto: Getty Images)