De topper in de Serie A tussen Juventus en Internazionale wordt zondag al ingehaald. Het duel had eigenlijk afgelopen weekend gespeeld moeten worden, maar werd toen afgelast vanwege het coronavirus.

De Italiaanse voetbalbond prikte in eerste instantie 13 mei als nieuwe datum, maar heeft nu toch besloten het duel al zo snel mogelijk op de kalender te zetten.

Supporters zijn zondag niet welkom om het duel tussen de nummer twee en drie van de Serie A bij te wonen. Tot zeker 4 april worden alle sportevenementen in Italië afgewerkt zonder publiek.

Voor Juventus en Internazionale stond deze week ook de return in de halve finales van de Coppa Italia op het programma. Juventus zou het opnemen tegen AC Milan en de Milanazen moesten op bezoek bij Napoli. Ook deze duels gingen vanwege het coronavirus echter niet door.

Het Italiaanse voetbal is volkomen ontregeld sinds de uitbraak van het coronavirus. Ruim drieduizend mensen in het land zijn besmet geraakt, terwijl het dodental al uitkomt boven de honderd.

Ook het wielrennen ondervindt in Italië de gevolgen. De Strade Bianche, die zaterdag verreden moest worden, is afgelast. Mogelijk gebeurt hetzelfde met Tirreno-Adriatico (vanaf 11 maart) en Milaan-San Remo (21 maart), maar daarover is nog geen beslissing genomen.