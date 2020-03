Strade Bianche gaat zaterdag definitief niet door, zo heeft organisator RCS Sport donderdag laten weten. De eerste Italiaanse klassieker van het seizoen wordt afgelast vanwege het coronavirus.

Over de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, de andere Italiaanse koersen die deze maand op het programma staan, wordt later op de dag een besluit genomen. Over het doorgaan van Parijs-Nice (8-15 maart) is ook nog niets bekend.

Er is al lange tijd veel te doen over de wielerkoersen in Italië, dat in de ban van het COVID-19-virus is. Woensdag liet RCS Sport-baas Mauro Vegni al weten dat hij bang is dat de drie Italiaanse klassiekers niet door kunnen gaan.

Vegni zei toen dat hij hoopt dat de wedstrijden verplaatst kunnen worden. Van Strade Bianche is nog niet bekend of een later moment een optie is. Het besluit van de organisatie zal in ieder geval invloed hebben op de planning van veel renners. Een aantal ploegen was al afgereisd naar Italië.

Als de koers zaterdag wel was doorgegaan, dan was een aantal ploegen overigens sowieso niet van de partij geweest. Onder meer Team INEOS, Jumbo-Visma en Astana hadden voor zichzelf al besloten om niet te gaan.

Strade Bianche is relatief nieuw in het wielrennen: de koers staat pas sinds 2007 op de kalender. Vorig jaar ging de zege naar Julian Alaphilippe, die Jakob Fuglsang aftroefde in de laatste meters.

