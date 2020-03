Steeds meer ploegen besluiten wielerkoersen van deze maand in Italië over te slaan vanwege het coronavirus. Jumbo-Visma, Team Sunweb en UAE Team Emirates melden donderdag dat ze niet van start gaan in de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Voor Astana is alleen Milaan-San Remo nog een optie.

De Kazachse formatie rijdt tot en met 20 maart geen koersen meer, terwijl Milaan San-Remo een dag later op het programma staat. De Tirreno duurt van 11 tot en met 17 maart.

"We hebben ervoor gekozen de gezondheid van onze renners en staf te waarborgen en onze verantwoordelijkheid te nemen", zegt Astana-teammanager Alexander Vinokourov donderdag in een verklaring.

Jumbo-Visma schrijft dat op basis van "medisch advies, de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen" is besloten niet van start te gaan in de Tirreno en Milaan-San Remo.

Sunweb, de ploeg van Wilco Kelderman en Sam Oomen, slaat de Tirreno, en Milaan-San Remo over vanwege "uitzonderlijke omstandigheden", evenals UAE Team Emirates. De ploeg uit de Emiraten heeft al behoorlijk last van de uitbraak van het coronavirus. Meerdere renners, onder wie Diego Ulissi en topsprinter Fernando Gaviria, zitten nog in quarantaine in een hotel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Strade Bianche gaat niet door

Team INEOS maakte woensdagavond al bekend de koersen in Italië te mijden, al hangt dat ook samen met het feit dat ploegleider Nicolas Portal dinsdag op veertigjarige leeftijd overleed aan een hartaanval.

Mede doordat veel ploegen niet van start gaan, lijkt het hoogst onzeker of de Tirreno en Milaan-San Remo überhaupt doorgaan.

Donderdag besloot organisator RCS Sport dat de Strade Bianche van komende zaterdag voor zowel de vrouwen als de mannen geschrapt wordt. Vorig jaar won Annemiek van Vleuten de Italiaanse semiklassieker.

