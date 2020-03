Team INEOS heeft besloten de komende weken alle wielerwedstrijden te laten schieten. De formatie van Chris Froome heeft dat besloten vanwege het overlijden van ploegleider Nicholas Portal en de uitbraak van het coronavirus.

Portal overleed dinsdag op veertigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. De Fransman was sinds 2011 werkzaam bij de Britse wielerploeg.

Aangezien het nog altijd niet zeker is of de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo doorgaan vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus, besluit Team INEOS voorlopig helemaal niet in actie te komen.

De Engelse ploeg, waarvoor onder anderen de Nederlander Dylan van Baarle rijdt, komt door de beslissing onder meer niet in actie in de komende Italiaanse koersen en Parijs-Nice. Mogelijk keert de ploeg bij de Ronde van Catalonië, die op 23 maart begint, terug in de koers.

"Dit is een ontzettend triest moment voor iedereen bij de ploeg", zegt teambaas Dave Brailsford. "We zijn iemand kwijt waar we erg veel om gaven en we rouwen allemaal om de dood van Nico. Hij betekende ontzettend veel voor ons. Deze pauze geeft ons de kans om alles met elkaar te verwerken."

De Brit erkent dat ploeg zich de pauze kan veroorloven door de unieke omstandigheden. "Maar we vinden dat deze beslissing het beste is voor zowel de wielersport als het publiek. We hebben de verplichting om zowel voor onze renners als de lokale bevolking te zorgen. We willen niet in de positie komen dat iemand besmet raakt of dat we in quarantaine moeten gaan."