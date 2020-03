EF Pro Cycling heeft bij de internationale wielerbond UCI een verzoek ingediend om Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo niet te hoeven rijden. De Amerikaanse WorldTour-ploeg ziet het vanwege het COVID-19-virus niet zitten om af te reizen naar Italië.

WorldTour-ploegen zijn verplicht om deel te nemen aan WorldTour-koersen, zoals Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. EF Pro Cycling hoopt echter zonder straf weg te kunnen blijven uit Italië.

"Dit heeft niets met paniek te maken. Dit gaat om het helpen van de lokale autoriteiten en het afremmen van de verspreiding, zodat de hulpverleners iedereen kunnen helpen. Het is niet dat we bang zijn. We nemen juist onze verantwoordelijkheid", zegt Jonathan Vaughters, manager van EF Pro Cycling, op Twitter.

EF Pro Cycling is niet de enige ploeg die zich zorgen maakt in aanloop naar de Italiaanse koersen van later deze maand. Naar verluidt overweegt ook Jumbo-Visma om niet af te reizen. CCC heeft al besloten om later af te reizen.

Organisator houdt slag om de arm

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo staan gepland op respectievelijk 7 maart, 11-17 maart en 21 maart. Voorlopig gaan de koersen nog door, maar koersorganisator RCS Sport houdt een slag om de arm.

Vorige week werd de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten twee etappes voor het einde stilgelegd vanwege het coronavirus. Door de uitbraak in Italië werden al meerdere wedstrijden in de Serie A afgelast. Het in maart geplande olympisch kwalificatietoernooi voor de waterpolosters in Triëst is verplaatst naar mei.

