De wielerwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Team INEOS-ploegleider Nicolas Portal. Een hartaanval werd de veertigjarige Fransman dinsdag fataal.

Portal was sinds 2011 in dienst bij Team INEOS, waar hij de laatste jaren samenwerkte met onder anderen Chris Froome. De viervoudige Tour de France-winnaar reageert op Twitter bedroefd op het overlijden van zijn ploegleider.

"Mijn gedachten zijn bij Nico's vrouw en kinderen", schrijft Froome. "Hij was de aardigste en vrolijkste man die ik kende en hij haalde het maximale uit het leven. Rust zacht."

Dylan van Baarle, de enige Nederlander bij INEOS, kan het nieuws eveneens niet geloven. "Dit is onbeschrijfelijk. Ik leef mee met zijn familie en vrienden. Het leven is oneerlijk", laat hij weten op sociale media.

'Nico lachte altijd'

Ook de organisatie van de Tour de France is bedroefd. "Nico speelde de laatste jaren altijd een voorname rol in de Tour. Onze welgemeende condoleances aan zijn familie, vrienden en Team INEOS."

Alejandro Valverde, een generatiegenoot en oud-ploeggenoot van Portal, heeft mooie herinneringen aan de Fransman. "Zijn overlijden raakt me diep", aldus de Spanjaard.

"Hij was meerdere jaren een van mijn maatjes in het peloton. Hij was een wielrenner die altijd lachte en voor iedereen iets overhad. Mijn diepste medeleven voor zijn familie, vrienden en Team INEOS."