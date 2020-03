Nog eens zes personen uit de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten zijn dinsdag positief getest op het coronavirus. Zij zijn in contact gekomen met de twee mensen die al eerder besmet raakten. De koers werd naar aanleiding van die infecties na vijf etappes gestaakt.

Het nieuws van de zes nieuwe coronagevallen werd bevestigd door het ministerie van Volksgezondheid van de Verenigde Arabische Emiraten, dat laat weten dat het gaat om twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan.

Het is net zoals bij de eerdere twee gevallen niet bekend of het om renners of stafleden gaat. Op dit moment zitten nog vier teams in quarantaine in een hotel in de Verenigde Arabische Emiraten: UAE Team Emirates, dat zich vrijwillig opsloot, Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom.

"De personen worden op de voet gevolgd, hun toestand is stabiel. Ze krijgen allemaal de beste zorg. De mensen die negatief zijn getest op het coronavirus hebben het hotel mogen verlaten", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Organisatie schrapte laatste twee etappes

De organisatie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten schrapte donderdag de laatste twee etappes vanwege de uitbraak van het coronavirus. Sindsdien moesten alle renners in hun hotel blijven, in afwachting van de uitkomst van de tests die bij hen werden uitgevoerd.

Daaruit bleek dat verder niemand een besmetting had opgelopen, waardoor de meeste ploegen, waaronder Jumbo-Visma, zondag groen licht kregen om het hotel te verlaten en terug te vliegen naar eigen land.

Adam Yates werd uitgeroepen tot winnaar van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De Engelsman van Mitchelton-SCOTT ging donderdag aan de leiding in het algemeen klassement. Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma won de vierde rit na een massasprint.