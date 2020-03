Ploegleider Nicolas Portal van Team INEOS is dinsdag op veertigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Fransman was sinds 2011 actief bij de Britse wielerploeg.

"Met het grootste verdriet kondigen we het overlijden aan van ons geliefde teamlid, onze collega en onze vriend Nico Portal, die vanmiddag plotseling stierf in zijn huis in Andorra", meldt INEOS op zijn website.

"We zijn allemaal overmand door verdriet over dit vreselijke nieuws en vragen iedereen om de privacy van de familie in deze moeilijke tijd te respecteren. Rust in vrede, Nico, je geest zal altijd bij ons op de weg zijn en je zult voor altijd in onze harten zijn."

Portal was vorig jaar nog ploegleider van INEOS in de Tour de France. Daar zag hij zijn Colombiaanse pupil Egan Bernal de eindoverwinning pakken.

In 2013 was Portal op 34-jarige leeftijd de jongste sportdirecteur in de Tour. Met Chris Froome, Geraint Thomas en Bernal won hij de Franse wielerronde in totaal zes keer.

Ook was Portal jarenlang als renner actief. Hij kwam uit voor AG2R, Caisse d'Epargne en Team Sky. Bij die laatste ploeg - de voorloper van INEOS - beëindigde hij in 2010 noodgedwongen zijn carrière vanwege hartritmestoornissen.

Portal boekte in zijn actieve loopbaan één overwinning: in 2004 schreef hij een etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam. Ook reed hij zes keer de Tour de France; bij al zijn deelnames haalde hij de Champs-Élysées.