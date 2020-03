Chantal Blaak heeft dinsdag op fraaie wijze de eendagskoers Le Samyn gewonnen. De renster van Boels-Dolmans reed vroeg aan kop en gaf die leiding niet meer uit handen in het Belgische Dour.

De dertigjarige Blaak ontsnapte met nog ruim vijftig kilometer te gaan - de koers bedroeg in totaal 95 kilometer - uit een grote groep, met daarin ook onder anderen Ellen van Dijk, Jip van den Bos en de Belgische Lotte Kopecky.

De Nederlandse sloeg een gat en genoot in de laatst 15 kilometer een marge van ruim twee minuten. Een groepje van vijf ging nog wel in de achtervolging, maar Blaak hield zonder problemen stand en bekroonde haar fraaie solo met de zege.

De Luxemburgse Christine Majerus, ploeggenote van Blaak bij Boels-Dolmans, kwam na een sprint als tweede over de finish in Le Samyn en Kopecky stelde de derde plek veilig. Van den Bos en Van Dijk completeerden de top vijf.

Het is de derde keer dat Blaak Le Samyn op haar naam schrijft, nadat ze ook in 2015 en 2016 aan het langste eind trok. De wereldkampioene op de weg van 2017 begon haar seizoen vorige week met een vierde plek in Omloop het Nieuwsblad.